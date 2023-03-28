Реки в России захотели сделать чище

С 2025 года в России запустят проект по очистке рек, озер и водохранилищ

С 2025 года в России захотели запустить федеральный проект по очистке рек, озер и водохранилищ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

По словам политика, в стране будет реализован единый водный проект. В перечень объектов для очистки включили Иртыш, Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек и озеро Ильмень. «Таким образом, проект охватит практически 85 процентов населения нашей страны, проживающих в бассейнах этих рек», — заявила Абрамченко.

На первом этапе проекта проведут инвентаризацию загрязнений водных объектов и определят наиболее проблемные из них. После начнется расчистка русел рек, озер, водохранилищ и их берегов, а также ликвидация объектов, наносящих экологический ущерб, и строительство очистных сооружений.

Ранее в первом чтении приняли законопроект, согласно которому в стране запретили продавать на Байкальской природной территории одноразовые товары из пластика — полиэтиленовые пакеты, сумки и посуду. Уточнялось, что новые правила введут постепенно.