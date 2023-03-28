В США заявили об уникальности союза России и Китая

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: уникальность союза РФ и Китая заключается во взаимном дополнении

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил об уникальности союза России и Китая.

По его словам, за всю историю человечества не наблюдалось явления, похожего на союз Пекина и Москвы. Он подчеркнул, что уникальность заключается во взаимном дополнении.

Джонсон заявил, что КНР представляет собой величайшую промышленную державу, в то время как Россия главенствует в поставке сырьевых товаров и редкоземельных минералов. Также он подчеркнул, что российский оборонный сектор крайне силен.

По словам Джонсона, Соединенные Штаты давно пытаются препятствовать укреплению связей России и Китая. Он подчеркнул, что целью поездки президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 году была попытка «вбить клин» между СССР и КНР.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом Владимиром Путиным, после которой глава КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.