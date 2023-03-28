В ДНР заявили о готовности передать Киеву останки украинских военных

Омбудсмен ДНР Морозова заявила о готовности передать Киеву останки украинских военных

Донецкая народная республика (ДНР) готова передать Киеву останки украинских военных, захороненных в начале специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 28 марта, заявила омбудсмен региона Дарья Морозова в беседе с ТАСС.

«Это было острой проблемой в начале СВО. Мы изначально были готовы даже в одностороннем порядке передать тела погибших украинских военнослужащих, но, к сожалению, не нашли должной реакции от украинской стороны», — сказала она. Однако, по ее словам, если Украину заинтересует этот вопрос, в ДНР готовы передать останки.

По словам омбудсмена, в ДНР были вынуждены хоронить погибших украинских бойцов на территории республики, и для этого выделили специальные участки на кладбищах. Кроме того, у всех останков был взят биоматериал для ДНК-типирования — это даст возможность установить личности погибших.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова рассказала, что Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих. В Координационном штабе Киева по обращению с пленными между тем заявили, что передали тех военных, чье состояние позволяло их транспортировать.