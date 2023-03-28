Анонсирована встреча Путина с губернатором Самарской области

Песков заявил, что Путин 28 марта встретится с губернатором Самарской области Азаровым

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 марта, встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Среди других посетителей будет с докладом глава Самарской области Дмитрий Азаров, все остальное носит сугубо служебный характер, рабочий, непубличный», — заявил пресс-секретарь главы государства. Он также отметил, что у Путина сегодня достаточно спокойный рабочий день.

7 марта Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгением Балицким.

Уточнялось, что они обсудили социально-экономические вопросы и затронули тему безопасности в Запорожье, а также статуса добровольческого батальона имени Судоплатова.