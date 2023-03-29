Зампредседателя Арбитражного суда под Тулой заподозрили в мошенничестве

В Тульской области заместителя председателя Арбитражного суда заподозрили в мошенничестве

В Тульской области заместителя председателя Арбитражного суда заподозрили в мошенничестве, сообщает «Комсомольская правда».

4 апреля высшая квалификационная коллегия судей решит, дать ли согласие Следственному комитету России (СКР) на возбуждение дела в отношении фигуранта. Речь идет о статье 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ.

Отмечается, что мужчину также подозревают в посредничестве во взяточничестве.

Ранее Красноярский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего заместителя председателя Советского районного суда Красноярска за коррупцию.