Байден заявил о взятии властями под контроль банковского кризиса в США

Байден заявил, что власти США смогли взять ситуацию с банковским кризисом под контроль

Американский президент Джо Байден заявил, что банковский кризис в США пока не закончился, подчеркнув, что власти смогли взять ситуацию под контроль. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава государства подчеркнул, что трудности в банковском секторе продолжаются, отметив, что Белый дом внимательно следит за развитием событий.

По словам Байдена, которые приводит агентство Bloomberg, его администрация сделала все возможное для того, чтобы страна могла справиться с банковским кризисом. «Я уверен, что все налаживается. Рынки, кажется, реагируют», — заявил он.

Ранее американский обозреватель Фарид Закария предсказал серьезный кризис и обрушение экономики США из-за ослабления доллара на глобальном рынке. По его словам, необычным является то, что на фоне финансового кризиса американская валюта не укрепляется, как это было раньше, а ослабевает.