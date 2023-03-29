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16:58, 29 марта 2023Мир

В Дании подняли обнаруженный рядом с «Северными потоками» объект

Минобороны Дании подняло объект, обнаруженный рядом с «Северными потоками»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Минобороны Дании подняло объект, обнаруженный рядом с российскими газопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщило Датское энергетическое агентство.

Отмечается, что им оказался морской дымовой буй, который не представляет никакой опасности. При работах присутствовал представитель оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

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Виктория Кондратьева
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