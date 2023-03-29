Три человека отравились угарным газом в российском жилом доме

В Саратовской области двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в жилом доме

В селе Анисовка Энгельского района Саратовской области три человека отравились угарным газом в жилом доме. Об этом сообщил глава Минздрава российского региона Олег Костин в Telegram-канале.

По его данным, среди пострадавших есть ребенок. После утечки газа в больницу доставили двух взрослых, их состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

О причинах случившегося не уточняется. 15-летнего ребенка не госпитализировали, он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Крыму семья из четырех человек отравилась угарным газом. Утечка газа произошла в Феодосии в доме на бульваре Старшинова. Пострадали двое взрослых и двое подростков — их доставили в больницу.