Три человека отравились угарным газом в российском жилом доме
В Саратовской области двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в жилом доме
В селе Анисовка Энгельского района Саратовской области три человека отравились угарным газом в жилом доме. Об этом сообщил глава Минздрава российского региона Олег Костин в Telegram-канале.
По его данным, среди пострадавших есть ребенок. После утечки газа в больницу доставили двух взрослых, их состояние врачи оценили как средней степени тяжести.
О причинах случившегося не уточняется. 15-летнего ребенка не госпитализировали, он находится в удовлетворительном состоянии.
Ранее в Крыму семья из четырех человек отравилась угарным газом. Утечка газа произошла в Феодосии в доме на бульваре Старшинова. Пострадали двое взрослых и двое подростков — их доставили в больницу.