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00:00, 30 марта 2023Россия

Путин поручил провести международный экономический форум «Россия»

Президент Путин поручил провести в Москве на ВДНХ международный форум «Россия»

Фото: Gavriil Grigorov/Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум «Россия» в 2023-2024 годах в Москве на ВДНХ. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ постановляю: Установить, что Международная выставка-форум "Россия" проводится в 2023-2024 года в Москве на территории ВДНХ», — говорится в документе.

Этим же указом Путин постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума. Его председателем назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.

Марина Совина
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