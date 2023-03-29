Президент Путин поручил провести в Москве на ВДНХ международный форум «Россия»

Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум «Россия» в 2023-2024 годах в Москве на ВДНХ. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ постановляю: Установить, что Международная выставка-форум "Россия" проводится в 2023-2024 года в Москве на территории ВДНХ», — говорится в документе.

Этим же указом Путин постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума. Его председателем назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.

