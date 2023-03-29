Бузова показала лицо без макияжа и фильтров назло хейтерам

Певица Ольга Бузова показала лицо без макияжа и ретуши на фото из самолета назло хейтерам

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала лицо без макияжа и ретуши назло хейтерам. Соответствующий кадр появился в ее личном Telegram-канале.

37-летняя знаменитость опубликовала фотографию из самолета, на которой она запечатлена с собранными в гладкий хвост волосами, в розовой толстовке спортивного бренда Nike и очках с черной оправой. При этом на размещенном кадре видно, что на лице поп-исполнительницы отсутствует мейкап, а из аксессуаров на ней — блестящие серьги в виде сердца.

«Курс на Санкт-Петербург. Кстати, вот вам фото в пять утра, без фильтров и фотошопа. Человека, который отыграл подряд три спектакля и спал час. Любимым хейтерам привет», — подписала артистка публикацию, которая набрала более 47 тысяч просмотров.

В январе Ольга Бузова появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Знаменитость прошлась по улицам Кейптауна в блестящем костюме ярко-синего цвета, который состоял из облегающих брюк и пиджака, надетого поверх бюстгальтера.