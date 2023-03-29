В России рассказали о преимуществах ракеты «Изделие 305Э»

«Ростех» рассказал о преимуществах легкой управляемой ракеты «Изделие 305Э»

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) класса «воздух-поверхность» «Изделие 305Э» обладает преимуществами перед аналогами. О возможностях боеприпаса рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

В холдинге отметили, что за рубежом есть аналогичные боеприпасы, но у «Изделия 305Э» имеются преимущества, благодаря которым российская ракета отличается высоким экспортным потенциалом. «В частности, мощная боевая часть, возможность корректировки полета ракеты», — уточнили там.

Ракету «Изделие 305» приняли на вооружение в 2021 году. Боеприпас впервые представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Дальность полета ЛМУР, которая получила боевую часть массой 25 килограммов, составляет до 14,5 километра.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что «Изделие 305Э» интегрировали в систему вооружения вертолетов Ка-52М и Ми-28МН, которые применяют в зоне проведения специальной военной операции.

В январе источник РИА Новости рассказал, что Воздушно-космические силы России применили модернизированные Ка-52М с ракетами «Изделие 305» в рамках спецоперации.