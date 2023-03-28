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16:05, 28 марта 2023Наука и техника

В России рассказали о применении «Изделия 305» в зоне СВО

«Высокоточные комплексы» рассказали о применении ракеты «Изделие 305» в зоне СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305Э» успешно применяется армейской авиацией Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказали ТАСС.

«Поставки "Изделия 305Э" в российские войска идут планомерно. "Изделие 305Э" интегрировано в систему вооружения вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М, которые применяются в зоне спецоперации», — сообщили в пресс-службе.

«Изделие 305Э» приняли на вооружение ВС России в 2021 году. Боеприпас представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Дальность полета ракеты, которая несет осколочно-фугасную боевую часть весом 25 килограммов, составляет 14,5 километра. Боеприпас получил оптическую тепловизионную головку самонаведения.

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В январе американское издание The Drive писало, что ВС России в зоне СВО используют вертолеты Ми-28НМ с ракетами «Изделие 305». Автор допустил, что вертолет может нести до восьми ЛМУР.

В том же месяце источник РИА Новости сообщил, что Воздушно-космические силы России применили модернизированные вертолеты Ка-52М в ходе СВО. Усовершенствованные машины несут ракеты «Изделие 305».

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Даниил Иринин
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