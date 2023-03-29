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04:00, 29 марта 2023Среда обитания

В США решили продать бывший дом Кеннеди

В США на продажу выставили поместье, где жил Джон Кеннеди, за 5,75 миллиона долларов

Фото: Modern Angles

В США на продажу выставили дом, расположенный на территории поместья, в котором вырос и жил 35-й американский президент Джон Кеннеди. Об этом сообщил New York Post.

Объект расположен в штате Нью-Йорк, в деревне Бронксвилль по адресу 4 Crown Circle. Бывший президент США прожил в доме на территории поместья площадью 2,4 гектара под названием Краунлендс (Crownlands), где сейчас находится особняк, с 1929 по 1941 годы. Однако в 1953 году здание снесли, а на его месте возвели три новых.

В 2008 году в продаваемом объекте сделали ремонт. Нынешние владельцы попросили за особняк 1955 года постройки 5,75 миллиона долларов (около 440,2 миллиона рублей). В объекте площадью 436,6 квадратных метра с высокими потолками есть пять спален, кухня, библиотека, тренажерный зал, домашний кинотеатр, винный погреб на 2,5 тысячи бутылок, комната для игр, чердак, а также несколько каминов. Цветовые решения для разных комнат отличаются — так, одна из спален и кухня оформлены в светло-серых тонах, гостиная в коричневом цвете, игровая комната — в бирюзовом, а чердак — в оттенках розового.

В марте стало известно о том, что на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе решили продать бывший особняк звезды сериала «Офис» Джона Красински и обладательницы «Золотого глобуса» Эмили Блант. Известные актеры владели недвижимостью с 2014 по 2016 годы.

Полина Кислицына
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