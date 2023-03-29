На Украине раскрыли детали предстоящего контрнаступления

Резников заявил, что Украина будет вести контрнаступление по нескольким направлениям

Глава Минобороны Украины Алексей Резников раскрыл детали предстоящего контрнаступления украинской армии. По его словам, Киев будет действовать сразу в нескольких направлениях. Об этом министр заявил в интервью ERR.

По словам Резникова, полученные Украиной танки Leopard будут задействованы в предстоящем контрнаступлении. «Оно уже планируется по нескольким направлениям. Важно определить наиболее подходящий момент», — заявил министр.

Как отметил глава Минобороны, Leopard появятся на поле боя в апреле-мае.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что без дальнобойных орудий, которые Запад должен предоставить Киеву, контрнаступление украинской армии может обернуться огромными потерями.