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15:23, 29 марта 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли детали предстоящего контрнаступления

Резников заявил, что Украина будет вести контрнаступление по нескольким направлениям

Фото: Violeta Santos Moura / Unsplash

Глава Минобороны Украины Алексей Резников раскрыл детали предстоящего контрнаступления украинской армии. По его словам, Киев будет действовать сразу в нескольких направлениях. Об этом министр заявил в интервью ERR.

По словам Резникова, полученные Украиной танки Leopard будут задействованы в предстоящем контрнаступлении. «Оно уже планируется по нескольким направлениям. Важно определить наиболее подходящий момент», — заявил министр.

Как отметил глава Минобороны, Leopard появятся на поле боя в апреле-мае.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что без дальнобойных орудий, которые Запад должен предоставить Киеву, контрнаступление украинской армии может обернуться огромными потерями.

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Алевтина Запольская
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