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15:53, 29 марта 2023Силовые структуры

Российский копатель получил срок за фейки об армии в соцсетях

Россиянин получил 5,5 года колонии за текстовые сообщения об армии в группе копателей
СюжетНаселение России:

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге к пяти с половиной годам колонии общего режима приговорили поисковика Олега Белоусова по делу о фейках в отношении российской армии, сообщается Telegram-канале Объединенной пресс-службы городских судов.

Как установил суд, 3 апреля 2022 года осужденный разместил в группе «Питерские копатели» в соцсети «ВКонтакте» сообщения, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России против мирного населения в ходе спецоперации на Украине, с целью побуждения к осуществлению экстремистской деятельности.

Осужденный не признал вину, заявив, что не совершал преступлений, а следствие сделало ложные выводы с помощью выдернутых из контекста фраз. Белоусов заявил, что никого ни к чему не призывал. В свою очередь прокурор требовал назначить осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 года.

21 марта сообщалось, что в Республике Алтай обозреватель газеты «Листок» Сергей Михайлов предстанет перед судом за распространение фейков о Вооруженных силах России.

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Азамат Асланов
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