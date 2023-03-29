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17:58, 29 марта 2023Ценности

Wildberries начал убирать из продажи товары с низким рейтингом

Маркетплейс Wildberries начал убирать из продажи товары с рейтингом ниже трех баллов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Маркетплейс Wildberries начал убирать из продажи товары с низким рейтингом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ретейлера.

Отмечается, что компания решила исключить из ассортимента продукцию со средней оценкой ниже трех баллов из пяти, которая формируется на основе отзывов покупателей. Известно, что данные предметы торговли будут возвращаться продавцам.

«Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей из-за их низкого качества. Также ранее Wildberries усилил контроль за наличием маркировки на товарах», — говорится в сообщении интернет-магазина.

Ранее в марте сообщалось, что сотрудница Wildberries Татьяна (фамилия неизвестна) украла более 50 посылок во время забастовок. Сообщается, что женщина работала в пункте выдачи заказов (ПВЗ) упомянутого маркетплейса на Рублевском шоссе в Москве без договора, однако была уволена за опоздания.

14 марта сотрудники ПВЗ Wildberries решили устроить забастовку. Причиной стала новая политика маркетплейса: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены.

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Алина Гостева
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