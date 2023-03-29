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12:56, 29 марта 2023Ценности

Сотрудница Wildberries украла более 50 посылок во время забастовок

Сотрудница Wildberries Татьяна украла косметику и одежду для кошки во время забастовок

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Сотрудница Wildberries Татьяна (фамилия неизвестна) украла более 50 посылок во время забастовок. Соответствующий видеоролик публикует Telegram-канал Mash.

Сообщается, что женщина работала в пункте выдачи заказов (ПВЗ) упомянутого маркетплейса на Рублевском шоссе в Москве без договора, однако была уволена за опоздания. При этом, по словам владельца точки, более 50 возвращенных заказов после ухода сотрудницы пропали.

По камерам видеонаблюдения выяснилось, что после увольнения женщина ночью открыла своими ключами ПВЗ и забрала часть посылок. Помимо этого, стало известно, что во время работы сотрудница заказывала товары, оформляла возвраты и уносила вещи домой. Среди украденных предметов оказались одежда для кошки, открытки, косметика и подарки мужу.

Ранее сотрудники Wildberries объявили забастовку из-за новой политики российского маркетплейса. Согласно новой оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара.

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Екатерина Ештокина
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