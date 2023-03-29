Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 29 марта 2023Россия

В Кремле оценили решение мэра Воркуты отправиться служить в зону спецоперации

Песков назвал решение мэра Воркуты Шапошникова уйти служить в зону СВО достойным уважения
Ярослав Шапошников

Ярослав Шапошников. Фото: Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова служить в зоне специальной военной операции (СВО) достойно уважения и восхищения, заявили в Кремле. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

Кремль приветствует решение граждан стать добровольцами, отметил Песков. Пресс-секретарь заверил, что органы местного самоуправления не пострадают от ухода чиновников в войска.

При этом Песков отметил важность работы на местах на фоне наложенных на Россию санкций. «Это все то, что заставляет чиновников работать днем и ночью», — заключил он.

О желании заключить контракт с Минобороны России Шапошников заявил 28 марта. Он также выразил готовность уйти с занимаемой им должности. По словам мэра, он вступит в ряды вооруженных сил в ближайшее время. Власти региона поддержали его решение, подчеркнул глава Воркуты..

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Брянскую область
В Киеве предложили переименовать станцию метро «Минская»
В сети появились снимки Ким Кардашьян в купальнике без фотошопа
Пригожин заявил об уничтожении украинской армии в битве за Артемовск
Белоруссия ввела госрегулирование цен и стала лидером по их росту
СКР проверит слова украинского политика о сжигании храмов Московской патриархии
Зафиксирована одна из крупнейших черных дыр
Песков не стал комментировать приговор за дискредитацию жителю Тульской области
Женщина уснула в неудобной позе и едва не лишилась ног
Дерматолог предупредила об опасности зудящих родинок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.