В Кремле оценили решение мэра Воркуты отправиться служить в зону спецоперации

Песков назвал решение мэра Воркуты Шапошникова уйти служить в зону СВО достойным уважения

Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова служить в зоне специальной военной операции (СВО) достойно уважения и восхищения, заявили в Кремле. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

Кремль приветствует решение граждан стать добровольцами, отметил Песков. Пресс-секретарь заверил, что органы местного самоуправления не пострадают от ухода чиновников в войска.

При этом Песков отметил важность работы на местах на фоне наложенных на Россию санкций. «Это все то, что заставляет чиновников работать днем и ночью», — заключил он.

О желании заключить контракт с Минобороны России Шапошников заявил 28 марта. Он также выразил готовность уйти с занимаемой им должности. По словам мэра, он вступит в ряды вооруженных сил в ближайшее время. Власти региона поддержали его решение, подчеркнул глава Воркуты..

