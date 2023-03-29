Терапевт перечислила полезные для мужского здоровья продукты

Терапевт Ольга Чиркова: для мужского здоровья важны нежирное мясо, морепродукты и сыр

Для сохранения мужского здоровья важно не только отказаться от вредных привычек и вести активный образ жизни, но и включить в диету полезные продукты, напомнила терапевт Ольга Чиркова. Важные для мужчин составляющие здоровой диеты она перечислила в беседе с News.ru.

Как отметила Чиркова, мужчине необходимо справляться со стрессом и соблюдать гигиену. «Дополнительным подспорьем для высоких показателей станут любые морепродукты, орехи, мед, нежирное мясо, сыр, натуральные фруктовые и овощные соки, авокадо, бананы, цитрусовые, ягоды», — уточнила врач.

При этом, продолжила она, самыми вредными для желудка человека любого пола являются жареное и копченое мясо, крепкий алкоголь, сладкие продукты и особенно газированная вода.

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