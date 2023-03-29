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19:02, 29 марта 2023Культура

Российский фильм «Накануне» получил два приза французского кинофестиваля

Фильм «Накануне» россиянки Алисы Ерохиной получил два приза французского кинофестиваля

Кадр: Фильм «Накануне»

Фильм под названием «Накануне» от российской кинематографистки Алисы Ерохиной получил сразу две награды французского кинофестиваля L'Europe autour de l'Europe. Об этом сообщает РИА Новости.

Ерохина стала лауреаткой в таких призовых категориях, как Luna — приз студенческого жюри и Sauvage — специальное упоминание. В программу L'Europe autour de l'Europe, который завершился в Париже во вторник, входят авторские картины известных и начинающих режиссеров.

Фильм российско-французского производства повествует о жаждущем справедливости подростке, который хочет застрелить любовницу отца. Главные роли в ленте исполнили Дарья Екамасова, Артем Яковлев, Вероника Жукова и другие.

В феврале текущего года в Минкульте России высказались о дальнейшей судьбе кинофестиваля «Кинотавр». «Решение о проведении фестиваля "Кинотавр" и его дальнейшей судьбе принимается продюсерами и организаторами фестиваля», — заявили в министерстве. Отмечается, что в ведомстве не планируют возрождать смотр в прежнем виде и обеспечивать его государственное финансирование.

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Сергей Равин
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