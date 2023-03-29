Российский фильм «Накануне» получил два приза французского кинофестиваля

Фильм «Накануне» россиянки Алисы Ерохиной получил два приза французского кинофестиваля

Фильм под названием «Накануне» от российской кинематографистки Алисы Ерохиной получил сразу две награды французского кинофестиваля L'Europe autour de l'Europe. Об этом сообщает РИА Новости.

Ерохина стала лауреаткой в таких призовых категориях, как Luna — приз студенческого жюри и Sauvage — специальное упоминание. В программу L'Europe autour de l'Europe, который завершился в Париже во вторник, входят авторские картины известных и начинающих режиссеров.

Фильм российско-французского производства повествует о жаждущем справедливости подростке, который хочет застрелить любовницу отца. Главные роли в ленте исполнили Дарья Екамасова, Артем Яковлев, Вероника Жукова и другие.

В феврале текущего года в Минкульте России высказались о дальнейшей судьбе кинофестиваля «Кинотавр». «Решение о проведении фестиваля "Кинотавр" и его дальнейшей судьбе принимается продюсерами и организаторами фестиваля», — заявили в министерстве. Отмечается, что в ведомстве не планируют возрождать смотр в прежнем виде и обеспечивать его государственное финансирование.