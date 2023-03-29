Соратника Трампа вызвали в суд из-за протестов двухлетней давности

WSJ: бывший вице-президент США Пенс должен дать показания в суде из-за штурма 6 января

Федеральный судья США Джеймс Боасберг постановил, что бывший вице-президент страны Майк Пенс должен дать показания о событиях, предшествовавших штурму Капитолия 6 января 2021-го, большому жюри. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сам Пенс не раз возражал против того, чтобы его вызвали в суд из-за протестов двухлетней давности. Он спорил с судьями на том основании, что, будучи вице-президентом, он также был председателем Сената. Эта роль позволяет ему ссылаться на конституционную защиту (обычно распространяется на членов Конгресса и «спасает» их допросов по поводу их работы).

При этом соратнику экс-президента США Дональда Трампа позволят не отвечать на некоторые вопросы, связанные с его работой в качестве председателя Сената в 2021 году.

Решение судьи Боасберга, которое еще может быть обжаловано, было принято спустя менее чем неделю после того, как он провел закрытое слушание по этому вопросу.

6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий и заблокировали работу Конгресса на несколько часов. Во время и вскоре после этого события погибли пятеро человек, включая одного полицейского. По обвинениям, связанным с участием в беспорядках, были арестованы сотни человек.