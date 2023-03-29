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16:05, 29 марта 2023Россия

Россиянам сообщили о повышении одного вида социальной выплаты с 1 апреля

Депутат Бессараб напомнила о повышении социальной пенсии на 3,3 процента с 1 апреля

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила россиянам о повышении социальной пенсии с 1 апреля. В разговоре с «Лентой.ру» она сообщила, что увеличение выплат ожидается на 3,3 процента.

«Это запланированное повышение, которое предусмотрено бюджетом Российской Федерации. Ранее социальная пенсия уже была проиндексирована 1 июня прошлого года на 10 процентов. Сейчас дополнительная индексация позволит нивелировать инфляцию и сохранить реальные доходы населения, получающего пенсию», — сказала Бессараб.

Депутат объяснила, что социальную пенсию получают люди, которые не смогли сформировать трудовой стаж или накопить пенсионные баллы. Это, как правило, связано с небольшим стажем работы или с тем, что россияне получали заработную плату в конвертах и работали каким-то теневым образом, добавила она.

Чуть меньше четырех миллионов человек получают такую пенсию и могут рассчитывать на то, что они сохранят свои реальные доходы

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Также парламентарий отметила, что других индексаций с 1 апреля не ожидается.

Ранее стало известно, в мае 2023 года вступит в силу закон об увеличении страхования пенсионных накоплений до 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Алена Шевченко
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