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15:37, 29 марта 2023Экономика

Страховое покрытие пенсий в России увеличат в мае

Страхование пенсионных накоплений в России увеличат с 1 мая до 2,8 миллиона рублей

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Закон об увеличении страхования пенсионных накоплений до 2,8 миллиона рублей вступит в силу уже в мае 2023 года. Об этом глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям».

По словам депутата, рассмотрение законопроекта в первом чтении ожидается до конца марта, а поправки рассмотрят в апреле. Лимит по страхованию накоплений изначально должен был составить 1,4 миллиона рублей, однако президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил удвоить эту сумму. В пояснении к документу сказано, что по итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) входило более шести миллионов человек.

Эксперты «ВТБ Пенсионный фонд» считают, что сумма в 2,8 миллиона сможет полностью застраховать сбережения более чем 95 процентов участников системы НПО. Они отметили также, что, после того как размер покрытия страховкой пенсионных средств станет в два раза больше, чем у депозитов, НПО станет гораздо более привлекательным дополнением к традиционному хранению средств в банках.

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Специалисты пенсионного рынка, в свою очередь, обращают внимание на то, что расширение страхового покрытия влечет за собой рост взносов в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а следовательно, снижение доходности по НПО. Не следует забывать и о том, что выплаты из АСВ осуществляются только в случае банкротства негосударственного пенсионного фонда, вероятность чего при текущем жестком регулировании отрасли крайне мала.

Ранее власти объяснили россиянам условия программы долгосрочных сбережений на старость. В презентации Министерства финансов и Банка России сообщается, что по принципу софинансирования граждане смогут получить от государства до 36 тысяч рублей в год. Коэффициент государственной поддержки будет зависеть от доходов граждан, средства на эти цели будут направлены из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Соцфонда.

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Влада Горячева
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