Чувашский театр оперы и балета впервые представит свои спектакли на Урале

С 14 по 16 апреля Чувашский театр оперы и балета покажет пять постановок на Урале

Труппа Чувашского государственного театра оперы и балета в составе 50 человек впервые представит свои спектакли в Новоуральске Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора, художественного руководителя театра Андрея Попова.

Театр покажет пять самых известных постановок с 14 по 16 апреля. По словам Попова, показы начнутся со спектакля «Ромео и Джульетта», премьера которого состоялась в ноябре 2022 года. «Затем мы покажем вечер современной хореографии — это "Кармина Бурана" Карла Орфа и "Симфонические танцы" Сергея Васильевича Рахманинова», — говорит художественный руководитель. Отмечается, что театр также возобновил спектакль «Конек-Горбунок» к 90-летию русского композитора Родиона Щедрина. Завершатся гастроли полюбившимся зрителям спектаклем «Дон Кихот».

Спектакли пройдут на площадке Театра музыки, драмы и комедии в Новоуральске. После этого труппа чувашского театра планирует показать постановки в Нижнем Тагиле и Перми.

Ранее сообщалось, что Новосибирский областной театр кукол (НОТЕК) в апреле 2023 года представит спектакль «Удивительный полет к звездам», посвященный жизни российской космонавтки Анны Кикиной, уроженки Новосибирска. Отмечается, что длительность спектакля составит порядка 40 минут.

