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11:49, 29 марта 2023Россия

16-летний петербуржец умер после употребления неизвестного вещества

В Петербурге 16-летний школьник отравился неизвестным веществом и умер от остановки сердца

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 16-летний школьник отравился неизвестным веществом и умер от остановки сердца. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, юношу госпитализировали из вестибюля станции метро «Лиговский проспект». Очевидцы заметили, что у молодого человека внезапно начались судороги, и вызвали ему скорую помощь. Врачи сумели реанимировать подростка после клинической смерти, но спустя несколько часов петербуржец скончался от остановки сердца.

Его тело направили в морг для установления точной причины смерти. Предварительно, молодой человек мог употребить неустановленное наркотическое вещество.

В январе сообщалось, что в Быковском районе Волгоградской области четыре воспитанника социально-реабилитационного центра украли из процедурного кабинета антисептик, выпили его и отравились.

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Анна Щербакова
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