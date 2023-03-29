16-летний петербуржец умер после употребления неизвестного вещества

В Петербурге 16-летний школьник отравился неизвестным веществом и умер от остановки сердца

В Санкт-Петербурге 16-летний школьник отравился неизвестным веществом и умер от остановки сердца. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, юношу госпитализировали из вестибюля станции метро «Лиговский проспект». Очевидцы заметили, что у молодого человека внезапно начались судороги, и вызвали ему скорую помощь. Врачи сумели реанимировать подростка после клинической смерти, но спустя несколько часов петербуржец скончался от остановки сердца.

Его тело направили в морг для установления точной причины смерти. Предварительно, молодой человек мог употребить неустановленное наркотическое вещество.

В январе сообщалось, что в Быковском районе Волгоградской области четыре воспитанника социально-реабилитационного центра украли из процедурного кабинета антисептик, выпили его и отравились.