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17:34, 29 марта 2023Экономика

В Швейцарии утвердили план помощи по выкупу Credit Suisse

Правительство Швейцарии утвердило план помощи по выкупу Credit Suisse в размере $118 млрд

Фото: Arnd Wiegmann / Unsplash

Правительство Швейцарии утвердило план государственной помощи по выкупу банка Credit Suisse его конкурентом UBS. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета страны.

Указывается, что размер поддержки составит 118 миллиардов долларов. «В дополнение к обычным дополнительным ассигнованиям в связи с бюджетом на 2023 год Федеральный совет на своем заседании 29 марта 2023 года принял специальное послание об открытии двух срочных обязательственных кредитов для Швейцарского национального банка (SNB) и UBS. Гарантии составляют в общей сложности 109 миллиардов швейцарских франков», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в заявлении, был запрошен дополнительный кредит в размере 5 миллионов швейцарских франков (5,4 миллиона долларов). По мнению Федерального совета, пакет мер, направленный на поглощение Credit Suisse компанией UBS, позволит достичь этой цели в сложившихся обстоятельствах при минимально возможном уровне расходов для государства и налогоплательщиков.

О покупке UBS своего конкурента стало известно 19 марта. Сумма сделки составила 3 миллиарда франков (3,25 миллиарда долларов). Изначально UBS предложил купить Credit Suisse за меньшую цену, а после заявлял об удвоении суммы. При этом еще 17 марта сообщалось, что оба банка выступают против слияния.

В 2022 году Credit Suisse столкнулся с резким оттоком средств и снижением ликвидности и получил рекордный чистый убыток за четвертый квартал в размере 1,5 миллиарда долларов.

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Варвара Кошечкина
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