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13:29, 29 марта 2023Ценности

Врач раскрыл россиянам безопасный способ похудеть за месяц

Врач спортивной медицины Юрий Сдобников посоветовал россиянам не ограничивать калории

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Врач спортивной медицины и лечебной физкультуры эксперт бренда здорового питания Protein Rex Юрий Сдобников раскрыл россиянам безопасный способ похудеть за месяц. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 29 марта.

В первую очередь медик посоветовал не прибегать к строгим диетам. Резкое ограничение калорий приводит к потере энергии и мышц, объясняет эксперт. При этом из-за недостатка витаминов и микроэлементов возникают срывы, которые несут за собой набор всех потерянных килограммов. «Во избежание подобного вида стресса достаточно сократить калорийность на 10-15 процентов. Лучше, если это будет углеводная пища, которую можно заменить на белковую — она более сытная и является основным строительным материалом для мышечной ткани», — объяснил Сдобников.

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Кроме того, собеседник издания порекомендовал регулярно заниматься спортом. Он отметил, что силовые тренировки помогают сохранить мышцы при дефиците калорий и, наоборот, увеличить мышечную массу при наборе веса. Однако если человек никогда не прибегал к упражнениям с отягощением, то можно начать работу с собственным весом — например, с приседаний, выпадов и отжиманий.

Отдельно Сдобников выделил кардиотренировки, которые сами по себе не являются жиросжигающими, но могут помочь сжигать больше калорий и ускорить метаболизм. «Что очень важно — при наличии долгих и интервальных тренировок вы сможете позволить себе больше есть, оставаясь в контролируемом дефиците», — уточнил он.

В заключение собеседник издания призвал не худеть к определенной дате. По словам врача, жир выполняет в организме человека не только энергетическую функцию, но и защитную. В связи с этим он предложил подходить к похудению комплексно и постепенно.

В марте врач-диетолог Ирина Мансурова раскрыла россиянам опасные последствия приема таблеток для похудения. По словам доктора, прием биологически активных добавок для снижения веса может грозить нарушением процессов метаболизма, развитием дефицита полезных веществ, минералов и клетчатки, а также гормональными нарушениями.

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Мария Винар
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