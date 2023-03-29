Ростовчане рассказали о звуке взрыва от перехода самолета на сверхзвук

Ростовчане рассказали о трясущихся стеклах из-за перехода самолета на сверхзвук

Пролетевший над Ростовом-на-Дону на сверхзвуковой скорости самолет создал настолько громкий звук, что напугал некоторых жителей города. О своих впечатлениях они рассказали в разговоре с «Лентой.ру».

«Я был на улице, около рынка. Услышал очень громкие взрывы, и тряхнуло под ногами, — сказал Олег. — Вокруг люди тоже испугались, остановились. Мы решили, что в городе начались взрывы».

Другие жители города рассказали, как тряслись стекла в домах.

«После сообщений о том, что это был самолет, я уже ни в чем не уверена, но мне показалось, что я слышала целую серию взрывов. В окнах затряслись стекла, посуда зазвенела. Очень страшно. У соседей то же самое», — поделилась Светлана.

Западный тряхнуло очень сильно, были такие гулкие раскаты, как будто гром или взрывы, на самолет не похоже. Даже сигнализации у машин некоторых сработали Екатерина жительница Ростова-на-Дону

Ранее 29 марта о прогремевшем в небе взрыве сообщали жители Ростова-на-Дону и Батайска. Глава администрации столицы региона Алексей Логвиненко рассказал РИА Новости, что ЧП и разрушений на территории города нет. Позже губернатор Василий Голубев заявил, что ростовчане слышали хлопок, возникающий при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета.