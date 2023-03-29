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00:14, 29 марта 2023Мир

США ввели санкции против двух российских компаний

Минторг США: Вашингтон ввел санкции против российских компаний «Авиатех» и «Авиазапчасть»

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Вашингтон ввел санкции против двух российских компаний, связанных с авиапромышленностью. Об этом сообщает Министерство торговли США, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, ограничительные меры приняты против компаний «Авиатех» и «Авиазапчасть». Кроме того, под американские санкции попали пять китайских форм, а также никарагуанская и мьянманские компании. Минторг уточнил, что санкции были введены «за действия против интересов США в сфере национальной безопасности или внешней политики».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что власти США и Канады намерены продолжать давление на Москву посредством «исторических санкций и тарифов». Помимо этого, президент США пообещал продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.

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Марина Совина
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