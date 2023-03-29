В Петербурге мужчина проехал 22 километра по встречке и погиб

В Петербурге на ЗСД пожилой мужчина проехал 22 километра по встречке и погиб в ДТП

В Санкт-Петербурге на Западном скоростном диаметре (ЗСД) мужчина за рулем автомобиля проехал около 22 километров по встречной полосе, после чего погиб в ДТП. Кадры вождения россиянина опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На них видно, как автомобиль следует по встречной полосе, движение в другую сторону отграничено отбойником.

Известно, что пожилой водитель влетел в движущийся навстречу автомобиль, от удара его машину отбросило на фуру. Мужчина скончался до приезда медиков. В поврежденном авто находилась семья с 12-летним ребенком — его госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом легкого.

По данным авторов канала, за рулем автомобиля находился 69-летний мужчина, которого ранее искали родственники, полагавшие, что у россиянина случилась потеря памяти. Погибший за последний год 40 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее в Красноярске на Коммунальном мосту КамАЗ вылетел на встречную полосу и протаранил как минимум четыре автомобиля. Авария попала на видео.