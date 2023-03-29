Полная блогерша показала фигуру в прозрачном платье без бюстгальтера

Блогерша Софи Лэйт снялась в прозрачном платье без бюстгальтера в поддержку бодипозитива

Блогерша Софи Лэйт снялась в откровенном наряде без бюстгальтера в поддержку бодипозитива. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 186 тысяч подписчиков.

На размещенных снимках полная девушка показала фигуру, сидя на белых ступенях в прозрачном платье длины миди с диадемой на голове. Она распустила волосы, уложив их волнами, и прикрыла руками просвечивающую сквозь ткань грудь. При этом были видны складки на ее животе.

Инфлюэнсерша отметила, что почувствовала себя более уверенной во время фотосессии и приняла «свою обвисшую грудь, живот и целлюлит». Также она обратилась к читательницам, призвав их не стесняться собственных тел. «Надеюсь, вы понимаете, что складки не делают вас менее привлекательными. (...) На самом деле мы все боремся с неуверенностью, и способ победить ее — говорить об этом», — заявила юзерша.

Ранее в марте американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, показала фигуру в откровенном купальнике на пляже. На размещенных снимках тучная рэперша предстала в воде на берегу моря, а за ее спиной виднелась яхта. Знаменитость надела зеленое бикини с принтом из тропических листьев и сменила несколько поз.