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00:45, 29 марта 2023Мир

В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с проблемами с обучением

Lidovky: переполненные школы Чехии не гарантируют места детям украинских беженцев
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с проблемами с обучением. Как сообщает Lidovky, начальные школы переполнены и не могут гарантировать места для детей с Украины.

Как отметил заместитель центрального школьного инспектората Карел Коварж, за парты в следующем году сядут более 120 тысяч детей, украинцев среди них может быть около шести тысяч.

Точные данные станут известны в середине апреля, когда будут зарегистрированы беженцы с временным убежищем. После этого Министерство образования и МВД сверят данные, чтобы понять, сколько детей и подростков, которые находятся в Чехии, не включены в образовательную систему.

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Некоторые чешские школы сообщили, что работают на пределе возможностей, некоторые из них не располагают местами для беженцев с Украины. При этом детям граждан страны будут предоставлены места, их обязаны принять по закону. Беженцы, которым не хватит мест, пойдут учиться в адаптационные группы.

«Что касается выхода из ситуации, то сейчас приходится выбирать из плохих решений самое безболезненное. Рассматривается возможность возить детей в школы, где есть места, либо увеличивать количество детей в классе и количество классов до пределов возможностей школ», — отметил представитель организации «Эдуин» Мирослав Гржебецки.

Ранее стало известно, что украинским беженцам в Чехии уменьшили пособие. Соответствующий закон подписал президент страны Петр Павел. Для несовершеннолетних украинских мигрантов величина ежемесячного пособия будет равна размеру прожиточного минимума в 3490 крон (12,2 тысячи рублей), в то время как совершеннолетние украинцы будут получать пособие в размере 4860 крон (17 тысяч рублей).

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Марина Совина
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