Ценам на жилье в России предсказали снижение

АКРА: цены на жилье в России снизятся на 10-15% до конца 2023 года

До конца 2023 года стоимость жилой недвижимости в России снизится на 10-15 процентов. Падение цен на жилье предсказала директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова, передает РИА Новости.

По словам эксперта, с конца 2022 года на вторичном и первичном рынках покупателям предоставляются дисконты. При этом размер скидок от застройщиков превышает дисконт от собственников в полтора-два раза. На фоне замедления продаж ряд девелоперов охотно прибегает к скидкам. Носова считает такое поведение логичным после искусственного завышения стоимости новостроек на 20-30 процентов в мае прошедшего года, когда начали работать ипотечные программы под околонулевые ставки.

Эксперт добавила, что продать жилье дешевле также готовы инвесторы, купившие объекты в 2020-2021 годах. «Предоставив скидку 5-10 процентов, они все же останутся в хорошем плюсе. А с учетом того, что срок выхода на сделку за год увеличился в среднем в полтора раза до 7-8 месяцев, вероятно, продавцам выгоднее получить свои 90 процентов стоимости жилья сейчас, чем те же, в лучшем случае, 90 процентов через девять месяцев», — пояснила эксперт.

Ранее в агентстве АКРА подсчитали, что для покупки квадратного метра жилья в Москве нужно работать около четырех месяцев. Срок увеличился после старта ипотечных льготных программ — в 2019 году он составлял два с половиной месяца.