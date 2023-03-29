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12:39, 29 марта 2023Россия

В российском регионе мать двоих детей умерла после операции на ногах

В Свердловской области мать двоих детей умерла после операции на ногах

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

В Свердловской области мать двоих детей умерла после операции на ногах. Супруг погибшей винит в случившемся врачей, пишет kp.ru.

39-летняя жительница Нижнего Тагила страдала от сахарного диабета и имела проблемы с сердцем. В апреле 2022 года она обратилась в больницу с язвами на ногах. По словам ее мужа, женщине назначили операцию по чистке поврежденных тканей, но не обратили внимание на другие ее заболевания. Она скончалась утром после операции.

В справке о смерти, в свою очередь, указано, что россиянка умерла от сепсиса, флегмона лодыжки, инсулинозависимого диабета с другими уточненными осложнениями, а также от гипертонии.

У погибшей остались две дочери 15 и 10 лет. Младшая — инвалид.

В феврале в волгоградской больнице № 22 после простой операции по удалению аппендикса умер 24-летний Иван Тронев.

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Евгения Куликова
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