На горных курортах Северного Кавказа пройдет серия забегов

Серия забегов пройдет на курортах Северного Кавказа в 2023 году

Компания Wild Trail организует серию забегов на территории курортов Северного Кавказа. Об этом сообщает ТАСС.

«Институт развития "Кавказ.РФ" и компания-организатор спортивных мероприятий подписали соглашение о сотрудничестве в сфере событийного туризма. Стороны планируют провести серию беговых состязаний в знаковых точках Северного Кавказа. В число мест, где пройдут подобные старты, входят горные курорты под управлением Кавказ.РФ — "Ведучи", "Эльбрус" и "Мамисон"», — говорится в сообщении.

Предполагается, что первый забег может пройти в Чечне, где осенью 2023 года пройдет большое мероприятие с участием около тысячи человек. У спортсменов на выбор будет несколько дистанций, а самый длинный маршрут свяжет курорт «Ведучи» и озеро Кезеной-Ам.

Главная задача сотрудничества — открыть постоянным туристам новый взгляд на привычные места, а бегунам показать такой формат проведения семейных праздников, который привлечет любителей активного образа жизни.