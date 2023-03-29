Фермеров на Украине лишили права на землю

Украинские фермеры пожаловались, что не могут позволить себе покупку земли

Украинские фермеры не могут позволить себе покупку сельскохозяйственных земель из-за отмены моратория на ее продажу. Об этом украинскому изданию «Зеркало недели» рассказал президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Стрижак.

«Бандиты, прокуроры, судьи, государственные служащие и чиновники — все, как мы с вами и прогнозировали. В чем промахнулись, то только в том, что туда еще и айтишники вписались. А меньше всего кто покупает? Именно сельхозпроизводители, непосредственно работающие на земле», — пожаловался Стрижак.

По его словам, фермеры фактически лишились права на землю из-за различных схем. Например, человек в Украине может зарегистрировать «фермерское хозяйство», подразумевающее небольшое частное владение, и скупить под него 15 тысяч гектаров земли.

27 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла коррупционную схему в Одесской области, связанную с зерновой сделкой. Участники схемы требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках зерновой сделки.

Группа государств против коррупции (GRECO) сообщила, что правительство Украины выполнило 15 из 31 рекомендации по борьбе с коррупцией, при этом 7 из рекомендаций, предписанных Советом Европы, страна не выполнила вообще.