Пытавшаяся откупить призывника от армии адвокат попала под следствие

В Москве адвокат попала под следствие за попытку передать взятку от призывника в военкомат

В Москве правоохранители задержали члена военной коллегии адвокатов по подозрению в даче взятки сотрудникам военкомата Раменского района. Об этом сообщает Baza.

По данным следствия, адвокатесса действовала в интересах своего клиента, подлежащего призыву. Однако молодой человек не хотел служить в армии и нанял юриста, чтобы с ее помощью откупиться.

Подозреваемая пыталась передать деньги сотрудникам военкомата, которые должны были освободить призывника от службы по состоянию здоровья, но попала под следствие. В отношении нее столичные следователи возбудили уголовное дело.

Женщина получила юридическое образование в Твери, затем работала помощницей военного комиссара по правовой работе. Позже она стала членом военной коллегии адвокатов.