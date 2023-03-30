Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:45, 30 марта 2023Мир

Президент Аргентины призвал к переговорам Москвы и Киева

Глава Аргентины Фернандес: мир нуждается в скорейших переговорах между Киевом и Москвой
Альберто Фернандес

Альберто Фернандес. Фото: Tomas Cuesta / Reuters

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что необходимо как можно скорее провести переговоры между Киевом и Москвой для завершения вооруженного конфликта. Его слова приводят «Известия».

С таким призывом политик выступил после встречи с американским коллегой Джо Байденом. Он подчеркнул недопустимость решения территориальных конфликтов вооруженным путем. «Мы также хотим, чтобы этот конфликт как можно скорее закончился. Так что я сказал ему [Байдену], что считаю необходимым, чтобы стороны сели за стол переговоров и нашли решение путем диалога», — сказал Фернандес.

Он добавил, что международное сообщество должно приложить все усилия для прекращения конфликта на Украине, пояснив, что чем дольше он длится, тем сильнее страдает международная экономика, в особенности стран Южного полушария.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Байден и Фернандес обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Аргентиной по оказанию дальнейшей помощи Украине. Кроме того, лидеры стран также «обязались углублять сотрудничество США и Аргентины в сфере передовых технологий».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о переброске украинских ДРГ под Артемовск
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с блокировкой онлайн-банка
Россияне останутся без длинного безвиза в Таиланде
Названа лучшая голливудская стилистка 2023 года
В Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Названы романтические и интимные приоритеты мужчин
Студентка решила заработать интимом и оказалась в заложниках
Россияне высказались о консьержах
Названа дата анонса iOS 17
Украина потребовала от мировых энергетических компаний поделиться прибылью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.