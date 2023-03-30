Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с блокировкой онлайн-банка

ВТБ: мошенники начали использовать новую схему для получения доступа к онлайн-банку

В России появилась новая схема мошенничества для получения доступа к онлайн-банку, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе ВТБ.

Россиянам начали поступать звонки от злоумышленников, которые представляются сотрудниками контакт-центра банка и сообщают клиентам о блокировке их учетной записи в банковском приложении. Для «восстановления доступа» мошенники просят сообщить идентификацию и пароль из СМС. Получив эти данные, они могут оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета, предупредили в банке.

«Разговоры ведутся по заранее подготовленным сценариям с использованием манипулятивных методик, поэтому главная рекомендация в таких случаях — немедленно прекратить общение и самостоятельно связаться с банком по официальным каналам для уточнения информации. Это может быть телефонный номер 1000 или номер, указанный на обратной стороне вашей карты, а также чат ВТБ Онлайн», — отметила руководитель департамента клиентского обслуживания и вице-президент банка Ольга Цегельная.

После того как Евросоюз внес в санкционные списки еще три российских банка, Тинькофф, Росбанк и Альфа-банк, мошенники начали пытаться обмануть их клиентов. Злоумышленники стали обзванивать граждан, представляясь сотрудниками банка, и предлагать им вывести деньги с якобы замороженных счетов на «безопасные».