Бывшего мужа Эмили Ратаковски обвинили в сексуальных домогательствах

Продюсера Себастьяна Бир-Маккларда обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшего мужа модели Эмили Ратаковски продюсера Себастьяна Бир-Маккларда обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Variety.

Анонимная собеседница издания рассказала, что мужчина связался с ней в соцсетях, чтобы предложить сыграть второстепенную роль в фильме «Хорошее время» с актером Робертом Паттинсоном. Известно, что на тот момент ей было 17 лет. Героиня материала призналась, что после непродолжительного общения согласилась принять участие в съемках.

По словам пострадавшей, когда она прибыла на площадку, выяснилось, что вместо Паттинсона ее партнером будет другой начинающий актер. «В первый же день у меня была сцена, в которой я предстала обнаженной перед всем актерским составом и съемочной группой», — уточнила девушка и добавила, что была ошеломлена и испугана обманом Маккларда.

Согласно материалу, впоследствии у актрисы и продюсера завязался роман, во время которого они регулярно вступали в половую связь по обоюдному согласию. При этом Макклард никак не отреагировал на предъявленные ему обвинения в домогательствах.

В феврале 2018 года после нескольких недель отношений Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. 8 марта 2021 года у них родился сын Сильвестер Аполло Бир-Макклард. В августе 2022 года Ратаковски подтвердила слухи о разводе с супругом.