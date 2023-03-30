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11:39, 30 марта 2023Ценности

Бывшего мужа Эмили Ратаковски обвинили в сексуальных домогательствах

Продюсера Себастьяна Бир-Маккларда обвинили в сексуальных домогательствах

Кадр: StormShadowCrew / YouTube

Бывшего мужа модели Эмили Ратаковски продюсера Себастьяна Бир-Маккларда обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Variety.

Анонимная собеседница издания рассказала, что мужчина связался с ней в соцсетях, чтобы предложить сыграть второстепенную роль в фильме «Хорошее время» с актером Робертом Паттинсоном. Известно, что на тот момент ей было 17 лет. Героиня материала призналась, что после непродолжительного общения согласилась принять участие в съемках.

По словам пострадавшей, когда она прибыла на площадку, выяснилось, что вместо Паттинсона ее партнером будет другой начинающий актер. «В первый же день у меня была сцена, в которой я предстала обнаженной перед всем актерским составом и съемочной группой», — уточнила девушка и добавила, что была ошеломлена и испугана обманом Маккларда.

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Согласно материалу, впоследствии у актрисы и продюсера завязался роман, во время которого они регулярно вступали в половую связь по обоюдному согласию. При этом Макклард никак не отреагировал на предъявленные ему обвинения в домогательствах.

В феврале 2018 года после нескольких недель отношений Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. 8 марта 2021 года у них родился сын Сильвестер Аполло Бир-Макклард. В августе 2022 года Ратаковски подтвердила слухи о разводе с супругом.

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Майя Пономаренко
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