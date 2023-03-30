В российском регионе роженица пожаловалась на заражение ребенка в больнице

В Ингушетии проверят все больницы после жалобы роженицы на заражение ребенка

В Ингушетии проверят все больницы после жалобы роженицы на заражение ее ребенка синегнойной палочкой. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает пресс-служба главы российского региона.

Ранее в соцсетях появилось обращение жительницы республики, где она сообщила, что ее новорожденного ребенка якобы заразили синегнойной палочкой в республиканском перинатальном центре. В связи с этим, по словам матери, младенца часто рвало.

«Проводится служебная проверка, но говорить о том, что в перинатальном центре высеивается синегнойная палочка, — это очень необоснованная информация, поскольку у самого центра есть контракт на производственный контроль с Центром гигиены и эпидемиологии региона, специалисты которого выезжают и проводят исследования смывов операционных, реанимаций, родовых отделений», — сказал министр здравоохранения региона Магомедбашир Балаев.

Он добавил, что по данным последнего контроля синегнойная палочка в перинатальном центре не обнаружена. При этом министерство планирует провести проверку во всех медучреждениях Ингушетии.

Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) — бактерия, являющаяся возбудителем внутрибольничных инфекций. В первую очередь поражает людей со сниженным естественным иммунитетом. Лечение затруднено в связи с высокой устойчивостью бактерии к антибиотикам.

Ранее в Санкт-Петербурге трехлетний мальчик надышался парами разлитой аккумуляторной жидкости и попал в больницу. Где в это время находились родители пострадавшего, не уточняется.