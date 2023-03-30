Женщина разорвала помолвку из-за отказа возлюбленного отдать ей годовую премию

SCMP: китаянка отказалась выходить замуж за мужчину после его отказа отдать годовую премию

Жительница китайской провинции Чжэцзян разорвала помолвку за месяц до свадьбы и вышла замуж за другого мужчину из-за отказа жениха отдать ей годовую премию. Об этом сообщает SCMP.

Пара встречалась четыре года и собиралась пожениться. За месяц до свадьбы родители женщины потребовали, чтобы ее возлюбленный отдал ей свою годовую премию. Мужчина, известный под именем Сяоли, был потрясен таким требованием и отказался выполнять его.

Он отметил, что до этого пытался удовлетворить все требования китаянки и ее родителей. В данном случае он заявил, что его зарплата невысока, и годовой бонус необходим ему для собственных нужд. Мужчина подчеркнул, что в случае передачи такой суммы невесте ему пришлось бы изменить свой образ жизни, и что такое требование не имело смысла.

В свою очередь невеста заявила, что, если Сяоли не передаст ей деньги, значит, он не любит ее. После этого родители невесты сообщили ему, что китаянка не выйдет за него замуж. Вскоре он узнал, что его бывшая невеста вышла замуж за другого мужчину — бывшего парня женщины, с которой Сяоли когда-то встречался.

«Мои родители надеялись выдать меня замуж как можно быстрее, так как они уже все спланировали. Неважно, за кого я выйду замуж», — отметила бывшая невеста китайца.

Эта история была опубликована в китайских соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей. «Разве это не сюжет романа?» — написал один из них. «Кого мне поддерживать? Они запутали меня», — отметил другой. Третий автор комментария выразил мнение, что разрыв был правильным решением.

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