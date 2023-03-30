Балерина Большого театра Светлана Захарова перевоплотится в Габриэль Шанель

Балерина Большого театра Захарова перевоплотится в Габриэль Шанель в новой постановке

Звезда мирового балета Светлана Захарова перевоплотится во французского модельера и основательницу модного дома Chanel Габриэль Шанель в рамках показа программы Modanse, созданной продюсерской компанией MuzArts специально для балерины. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Постановка под названием Gabrielle Chanel («Габриэль Шанель») будет показана 11 и 12 апреля на Исторической сцене Большого театра. Спектакль, над созданием которого работали хореограф Юрий Посохов, композитор Илья Демуцкий и режиссер Алексей Франдетти, будет посвящен жизни кутюрье.

«В музыке к этому спектаклю я настаиваю на чувственности, этому уникальному качеству, без которого не может творить Женщина (именно так, с большой буквы), коей была и остается в истории великая мадемуазель Коко. Партитура получилась емкой, многогранной, непростой для исполнения, нескучной и местами блистательной. Как и вся жизнь Габриэль Шанель», — отметил Демуцкий.

Сообщается, что студия Chanel под руководством креативного директора бренда Виржини Виар разработала 85 эксклюзивных балетных костюмов для постановки, а также передала создателям спектакля архивные материалы.

Сама создательница модного дома неоднократно сотрудничала с артистами балетами и хореографами: Габриэль Шанель являлась автором костюмов для постановок Le Train Bleu Мийо в 1924 году и Apollon Musagete Стравинского в 1929-м в Париже.

Помимо показа спектакля, посвященного жизни кутюрье, зрители увидят постановку итальянского хореографа Мауро Бигонцетти «Как дыхание», участие в которой также примет Светлана Захарова и другие артисты Большого театра.

Ранее ТАСС сообщил, что в театрах Москвы заметили всплеск посещаемости — заполняемость некоторых залов достигает 100 процентов.