В Дагестане полиция ликвидировала финансируемую «Азовом» террористическую ячейку

В Дагестане МВД ликвидировало 4 террористические ячейки, одну из них финансировал «Азов»

В Дагестана полицейские ликвидировали в 2022 году четыре спящие террористические ячейки, одну из них финансировал украинский полк «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов, выступая на сессии Народного собрания Дагестана, передает ТАСС.

Ячейки были выявлены в Махачкале, Дагестанских Огнях, в Дербенте и Дербентском районе.

Действовавшая в столице республики террористическая группа из четырех местных жителей была связана с «азовцами», снабжавшими группировку средствами на покупку оружия. Ее члены намеревались провести на территории Дагестана теракты, а затем уехать воевать на Украину.

Силовики задержали десять участников, еще двое были нейтрализованы. У них изъяты оружие, боеприпасы, взрывные устройства.