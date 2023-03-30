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14:46, 30 марта 2023Силовые структуры

В Дагестане полиция ликвидировала финансируемую «Азовом» террористическую ячейку

В Дагестане МВД ликвидировало 4 террористические ячейки, одну из них финансировал «Азов»

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Дагестана полицейские ликвидировали в 2022 году четыре спящие террористические ячейки, одну из них финансировал украинский полк «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов, выступая на сессии Народного собрания Дагестана, передает ТАСС.

Ячейки были выявлены в Махачкале, Дагестанских Огнях, в Дербенте и Дербентском районе.

Действовавшая в столице республики террористическая группа из четырех местных жителей была связана с «азовцами», снабжавшими группировку средствами на покупку оружия. Ее члены намеревались провести на территории Дагестана теракты, а затем уехать воевать на Украину.

Силовики задержали десять участников, еще двое были нейтрализованы. У них изъяты оружие, боеприпасы, взрывные устройства.

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Любовь Ширижик
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