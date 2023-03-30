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20:46, 30 марта 2023Забота о себе

Сексолог назвала портящие первое свидание темы для разговора

Сексолог Миллер: на первом свидании лучше избегать пошлых шуток и бесед о бывших

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

На первом свидании лучше избегать чересчур интимных тем, считает сексолог Александра Миллер. Портящие любое, на ее взгляд, первое свидание темы она назвала в беседе с News.ru.

По ее словам, лучше обойтись без бесед о бывших, о доходах визави и пошлых шуток. «Как для мужчины, так и для женщины нетактично активно интересоваться доходами и превращать свидание, романтику в собеседование. Рассказывайте о себе, о хобби, не грузите работой, не наставляйте на путь истинный», — сказала Миллер. При этом она разрешила аккуратно спросить о семье.

Шутки ниже пояса, полагает Миллер, могут снизить градус серьезности свидания, хотя и не являются табу. «Про интим — смотря как зайдет разговор, но я не рекомендую на нормальных свиданиях, если вы хотите, чтобы они к чему-то привели серьезному. Разговоры, шуточки ниже пояса переводят беседу во фривольный разряд», — резюмировала Миллер.

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Александра Лисица
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