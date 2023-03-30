NYT: компания Disney уволила председателя Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера

Компания Walt Disney уволила председателя Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера в рамках кампании по сокращению расходов корпорации. Об этом сообщает газета The New York Times.

Уточняется, что он был уволен в рамках сокращения семи тысяч рабочих мест в Disney, о котором стало известно в феврале. Об отстранении от должности 80-летнему председателю сообщили по телефону. Ожидается, что подразделение Перлмуттера, которое занималось потребительскими товарами, расформируют и объединят с другими командами.

Издание отмечает, что увольнение Перлмуттера произошло после ссоры с генеральным директором Disney Бобом Айгером. Поводом для конфликта стало тот, что в 2022 году председатель Marvel поддержал инвестора Нельсона Пельтца, пытавшегося получить место в совете директоров Disney, в то время как Айгер выступал против этого.

Ранее генеральный директор Disney Роберт Айгер сообщил о начале массовых увольнений. Увольнение сотрудников является частью многомиллиардной инициативы по сокращению расходов, направленной на оптимизацию операций компании в период потрясений в медиаиндустрии.