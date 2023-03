Генеральный директор Disney объявил о начале массовых увольнений

Генеральный директор Disney Роберт Айгер сообщил о начале массовых увольнений

Генеральный директор Walt Disney Роберт Айгер сообщил о начале массового сокращения персонала в штате компании. Об этом он заявил в беседе с CNN.

Этот шаг является первым из трех ожидаемых сокращений после объявления Айгера в феврале о том, что компания сократит семь тысяч рабочих мест.

Увольнение сотрудников Disney является частью многомиллиардной инициативы по сокращению расходов, направленной на оптимизацию операций компании в период потрясений в медиаиндустрии. «Трудная реальность ухода многих коллег и друзей из Disney — это не то, к чему мы относимся легкомысленно. В трудные моменты мы всегда должны делать все возможное, чтобы компания Disney могла продолжать предоставлять исключительные развлечения зрителям и гостям по всему миру — сейчас и в будущем», — говорится в обращении гендиректора Disney к сотрудникам.

