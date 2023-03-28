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12:48, 28 марта 2023Культура

Генеральный директор Disney объявил о начале массовых увольнений

Генеральный директор Disney Роберт Айгер сообщил о начале массовых увольнений

Фото: Brian McGowan / Unsplash

Генеральный директор Walt Disney Роберт Айгер сообщил о начале массового сокращения персонала в штате компании. Об этом он заявил в беседе с CNN.

Этот шаг является первым из трех ожидаемых сокращений после объявления Айгера в феврале о том, что компания сократит семь тысяч рабочих мест.

Увольнение сотрудников Disney является частью многомиллиардной инициативы по сокращению расходов, направленной на оптимизацию операций компании в период потрясений в медиаиндустрии. «Трудная реальность ухода многих коллег и друзей из Disney — это не то, к чему мы относимся легкомысленно. В трудные моменты мы всегда должны делать все возможное, чтобы компания Disney могла продолжать предоставлять исключительные развлечения зрителям и гостям по всему миру — сейчас и в будущем», — говорится в обращении гендиректора Disney к сотрудникам.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Disney+ выпустит документальный мини-сериал под названием The Sum of It All («Все это в сумме»), посвященный жизни и творчеству британского певца Эда Ширана.

Варвара Кошечкина
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