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15:32, 30 марта 2023Интернет и СМИ

Названы три запретных слова в телефонном разговоре с мошенниками

Эксперт по безопасности Власов: избегайте слов «да», «нет» и «я» в разговоре с аферистами

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

В телефонном разговоре с мошенниками следует избегать использования ряда слов, так как мошенники могут записать ваш голос и использовать его в своих целях, рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. В беседе с «Лентой.ру» специалист дал рекомендации о том, как правильно общаться с телефонными аферистами.

«В разговоре с мошенниками никогда нельзя говорить слова "да", "нет" и "я". Кроме всего прочего, мошенники сейчас собирают наши голосовые портреты, и они собирают фразы, которые мы говорим. Представим, вам звонит робот и задает вопросы, предполагающие ответы с использованием слов "да", "нет" и "я" — эти голосовые данные предоставлять нельзя», — рассказал специалист.

Власов также призвал не вступать в какие-либо диалоги с мошенниками и предупредил, что никогда нельзя грубить в разговоре с телефонными аферистами.

«Если вы грубо поговорили с мошенниками, они могут занести вас в свою базу и натравить на вас коллекторов или еще кого-то, кто будет вас терроризировать. Рекомендация такая: не надо ни грубо, ни вежливо с ними разговаривать — не надо продолжать такой разговор вообще. Бросайте трубку сразу, когда понимаете, что говорите с мошенниками, — это единственно правильная стратегия поведения», — добавил эксперт.

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Ранее в ВТБ рассказали о новой уловке, которую используют мошенники для получения доступа к онлайн-банку клиента. Сообщалось, что аферисты в ходе разговора просят сообщить пароль из СМС, который якобы поможет восстановить работу сервиса. Как уточнили в кредитной организации, таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным клиента.

«Специалисты ВТБ зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра», — заявили в пресс-службе банка.

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Кирилл Садовский
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