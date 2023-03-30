Американский полковник прокомментировал признание Зеленского об украинцах

Бывший советник Пентагона Макгрегор: Зеленский готов жертвовать украинцами ради имиджа

Комментарии президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press говорят о его фактическом признании в готовности жертвовать тысячами украинцев ради поддержания собственного имиджа в стране и на Западе. Так интервью прокомментировал бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

«Зеленский не осознает, какую общественную катастрофу создал. Он практически говорит, что готов и уже жертвует десятками тысяч украинских жизней, чтобы создать впечатление, что Украина все еще может победить», — объяснил экс-офицер.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп предрек полный захват Украины. По словам бывшего американского лидера, он отлично ладил с президентом России Владимиром Путиным. «Если бы я был президентом, ему было бы намного лучше, потому что он не пошел бы в Украину», — подчеркнул Трамп, указав, что Россия в конечном итоге «захватит всю Украину».