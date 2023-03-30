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09:46, 30 марта 2023Мир

Трамп предрек полный захват Украины

Экс-президент США Трамп заявил, что Россия в конечном итоге полностью захватит Украину

Фото: Leah Millis / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп предрек полный захват Украины. Об этом политик заявил в интервью Fox News.

По словам бывшего американского лидера, он отлично ладил с президентом России Владимиром Путиным. «Если бы я был президентом, ему было бы намного лучше, потому что он не пошел бы в Украину», — подчеркнул Трамп, указав, что Россия в конечном итоге «захватит всю Украину».

Ранее Трамп заявил, что имел с российским президентом Владимиром Путиным дружеские, но строгие отношения. По словам бывшего главы государства, он не любит хвастаться такими вещами, но Путин якобы при нем понимал, что нельзя начинать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Трамп порассуждал на тему, почему Россия начала СВО при нынешнем главе государства Джо Байдене.

Журналист спросил, почему Трамп так уверен, что мог бы остановить украинский конфликт. «Потому что он знал, что не стоит со мной возиться», — сказал Трамп. Политик добавил: «Я не хочу об этом говорить».

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Виктория Кондратьева
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